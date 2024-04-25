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Стало известно, сколько российских пенсионеров продолжают работать

Голикова сообщила, что более 60% российских пенсионеров продолжают работать

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что после оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста. Ее слова приводит «Интерфакс».

«В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 млн человек количество занятых, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста», — сказала она.

По ее словам, после оформления пенсии на рынок труда возвращаются от 60% до 63% оформивших пенсию.

До этого выяснилось, что самозанятые предпенсионеры работают больше молодежи. Так, россияне в возрасте 55+ берут в среднем 7 заданий в месяц от заказчиков, а молодежь в возрасте от 18 до 25 лет — не более 6. Также сообщалось, что российские работодатели стали охотнее брать на работу студентов и пенсионеров. За последний год количество предложений о работе для пенсионеров выросло на 14% по сравнению с началом 2023 года. Наибольший прирост количества вакансий, доступных для россиян в этой возрастной категории, показала IT-сфера – в 2,8 раза.

Ранее стало известно, сколько может получать ассистент с навыками нейросети.

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