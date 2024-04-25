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Костин дал прогноз по ключевой ставке

Костин: ключевая ставка ЦБ РФ останется неизменной до третьего квартала

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Банк России на заседании в пятницу, 26 апреля, снова оставит ключевую ставку неизменной. Таким прогнозом поделился глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что сейчас ЦБ не снизит [ставку] — может и правильно», — заявил он.

По оценкам Костина, российский регулятор может приступить к смягчению денежно-кредитной политики в третьем квартале. Аналогичного мнения придерживается большинство опрошенных «Газетой.Ru» финансистов.

Между тем некоторые участники рынка все же допускают, что Центробанк завтра может повысить ставку на 100 базисных пунктов, до 17%. Такой сценарий может быть реализован при сохранении высокой инфляции в стране.

Накануне в Минэкономразвития отметили замедление темпов роста потребительских цен в России. На 22 апреля годовая инфляция снизилась до 7,82%.

Ранее решение по ключевой ставке принял ЦБ Турции.

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