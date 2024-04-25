ММК ведет переговоры с ФАС по мировому соглашению

Магнитогорский металлургический комбинат ведет переговоры с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России о заключении мирового соглашения по «делу металлургов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова.

«Конечно, занимаемся», — заявил он в ответ на вопрос, ведутся ли переговоры по мировому соглашению.

В 2021 году ФАС возбудила дела в отношении — «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) из-за установления и поддержания монопольно высокой цены на продукцию на внутреннем рынке. Также она признала компании нарушившими антимонопольное законодательство, выдав предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением. Металлурги не согласились с выводами регулятора. В феврале 2022 года «Северсталь», ММК и НЛМК были признаны нарушителями антимонопольного законодательства РФ.

24 апреля «Ведомости» сообщили, что компания «Северсталь» и Федеральная антимонопольная служба договорились заключить мировое соглашение, согласно которому предприятие добилось снижения штрафа по «делу металлургов».

Ранее в Череповце на металлургическом заводе произошло происшествие.