Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ММК ведет переговоры с ФАС по мировому соглашению

ММК ведет переговоры с ФАС о заключении мирового соглашения по делу металлургов

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Магнитогорский металлургический комбинат ведет переговоры с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России о заключении мирового соглашения по «делу металлургов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова.

«Конечно, занимаемся», — заявил он в ответ на вопрос, ведутся ли переговоры по мировому соглашению.

В 2021 году ФАС возбудила дела в отношении — «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) из-за установления и поддержания монопольно высокой цены на продукцию на внутреннем рынке. Также она признала компании нарушившими антимонопольное законодательство, выдав предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением. Металлурги не согласились с выводами регулятора. В феврале 2022 года «Северсталь», ММК и НЛМК были признаны нарушителями антимонопольного законодательства РФ.

24 апреля «Ведомости» сообщили, что компания «Северсталь» и Федеральная антимонопольная служба договорились заключить мировое соглашение, согласно которому предприятие добилось снижения штрафа по «делу металлургов».

Ранее в Череповце на металлургическом заводе произошло происшествие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами