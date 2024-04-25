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Торговля Таджикистана с Россией резко выросла

Товарооборот между Таджикистаном с Россией за первый квартал вырос на 21%

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Depositphotos

Товарооборот между Россией и Таджикистаном по итогам первого квартала увеличился на 21% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил более $454,2 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Агентства по статистике при президенте Таджикистана.

Объем поставок из России в Таджикистан за январь – март составил $433,1 млн. Республика за период экспортировала в РФ товаров на $21,1 млн.

По итогам первого квартала Россия стала ключевым торговым партнером Таджикистана. Второе место по объему товарооборота занял Китай. Торговля между двумя азиатскими странами составила порядка $421,3 млн (+28,2% год к году). Тройку замыкает Казахстан с $328,2 млн (+5,7%).

Общий товарооборот Таджикистана по результатам первых трех месяцев 2024 года превысил $2,1 млрд, что на треть больше показателя за первый квартал прошлого года.

До этого узбекско-российский товарооборот достиг исторического максимума, превысив отметку в $10 млрд.

Ранее стало известно, что доллар почти вышел из оборота при торговле между Китаем и РФ.

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