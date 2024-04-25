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Стало известно, что гуглят россияне перед поездкой в новое место

Почти все опрошенные россияне перед поездкой в новое место ищут информацию о нем

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Предоставлено пресс-службами Дзен и Авиасейлс

Почти все опрошенные россияне — 91% — перед поездкой ищут информацию о новом месте в интернете. Самым распространенным способом стал прямой поиск по названию локации: так собирают информацию перед путешествием 53%. Это следует из опроса, проведенного компаниями Авиасейлс и Дзен. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Почти половина опрошенных использует для поиска о новом месте сайты или приложения с авиабилетами (42%). Также во множественных ответах респонденты указывали и авторские каналы о путешествиях в YouTube (39%), в Telegram (25%), социальные сети блогеров (23%) и каналы в Дзене (12%).

Те, кто не смотрел тревел-контент перед путешествием, чаще оказывались недовольны своей поездкой: их доля оказалась больше на 16%. Они расстраивались из-за прикладных вещей: слишком высоких цен и отсутствия развлечений. Кроме того, именно эти респонденты сталкивались с неожиданностями в путешествии и оказывались не готовы к непогоде. Путешественников, которые смотрели видео, фотографии и читали статьи перед поездкой, чаще других расстраивало расхождение между красивой картинкой и реальностью.

Опрос был проведен в апреле 2024 года. В нем приняли участие 1322 респондента по всей России.

Ранее были названы шесть городов России, куда больше всего подешевели полеты в апреле.

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