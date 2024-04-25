Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия закупает рекордные объемы российской нефти у посредников

Guardian: Британия потратила на российскую нефть 2,2 млрд фунтов в 2023 году

close
100%
Unsplash

Великобритания продолжает закупать российскую нефть в больших масштабах, пользуясь существующей законодательной лазейкой для обхода санкций. Об этом пишет The Guardian.

Издание указывает, что в 2023 году на импорт очищенной нефти из Индии, Китая и Турции было потрачено 2,2 млрд фунтов стерлингов. Сопоставимые объемы закупались в 2022-м, в то время как в 2021 году на эти цели было потрачено 434,2 млн фунтов стерлингов.

Индия, Китай и Турция относятся к крупнейшим покупателям российской нефти.

«Пока российская нефть перерабатывается в другой стране, она больше не считается произведенной в России, что позволяет ей обходить запрет на торговлю. В результате российская нефть продается союзным странам для переработки перед экспортом в Великобританию», — отмечается в публикации.

При этом отчеты правительства Великобритании показывают, что прямой импорт нефти из России сократился с 1,5 млрд фунтов стерлингов в первом квартале 2022 года до нуля годом позже.

18 апреля издание Bloomberg сообщало, что из-за санкций поставками российской нефти занимаются неизвестные компании. Журналисты пишут, что в последнее время стали появляться специализированные компании, которые неизвестны опытным участникам рынка, но которые при этом способны организовывать поставки.

Ранее в МВФ заявили, что доходы России от экспорта нефти остаются высокими.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами