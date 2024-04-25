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Самозанятые предпенсионеры работают больше молодежи

Ventra Go: самозанятые предпенсионеры в России работают на 16% больше молодежи

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Pexels

Самозанятые россияне в возрасте 55+ берут в среднем 7 заданий в месяц от заказчиков, а молодежь в возрасте от 18 до 25 лет — не более 6. Об этом говорится в исследовании цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего самозанятые предпенсионеры подрабатывают работниками торгового зала, разнорабочими и сборщиками заказов. Причем большинство россиян 55+, которые выбирают сферу ретейла, на 27% чаще отдают предпочтение продуктовым магазинам, чем магазинам одежды. Аналитики отметили, что самозанятые старше 55 лет в основном берут задания, которые не требуют физического труда и больших нагрузок.

Наиболее активны предпенсионеры в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях. Меньше всего на подработки выходят возрастные жители Архангельской, Астраханской, Белгородской, Кировской, Липецкой, Мурманской и Смоленской областей.

Самозанятые 55+ подрабатывают чаще всего в октябре, ноябре и декабре — это традиционный период повышенного спроса в ритейле.

«Дефицит на рынке труда, вызванный в том числе демографической ямой и рекордным уровнем безработицы, вынуждает бизнес обращать внимание на так называемый серебряный возраст — 55+. Но у них другие приоритеты — кто-то хочет проводить время со своей семьей, заниматься хобби и просто отдохнуть после долгих лет работы — поэтому они все чаще отдают предпочтение подработке», — отметила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

По ее словам, сейчас с ростом продолжительности жизни люди предпенсионного возраста более активны, чем даже двадцать лет назад. Все чаще такая возрастная группа выбирает не трудоустройство в штат на полный день, а формат подработки.

Исследование было проведено в апреле 2024 года.

Ранее россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году.

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