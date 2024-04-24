Стало известно насколько рухнул экспорт из России в Европу

Российский экспорт в Европу продолжает стремительно падать из-за антироссийских санкций и снижения цен на энергоресурсы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ФТС, в январе-феврале 2024 года поставки из РФ в европейские страны сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $9 млрд с $18,3 млрд. В целом экспорт России за первые два месяца 2024-го снизился на $5,4 млрд до $58,5 млрд.

Согласно статистике ЦБ, в марте наметилось восстановление после январского ($28 млрд) и февральского ($30 млрд) провала - показатель приблизился к $40 млрд. Однако отставание от прошлогодних уровней сохраняется. По итогам 2023 года экспорт в Европу рухнул более чем втрое до $84,9 млрд с $265,6 млрд годом ранее. Доля европейского региона в структуре российского экспорта за год сократилась с 51% до 20%.

«Российский экспорт в Европу практически полностью сводится к природному газу и другим сырьевым товарам. Несмотря на значительное падение, нашими торговыми партнерами остаются Франция, Словакия и Испания - экспорт туда порядка €300 млн в месяц», — рассказал главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

Одной из основных причин снижения выручки от экспорта стало падение цен на трубопроводный газ.

«В первом квартале 2024 года средняя цена на крупнейшем в Европе хабе TTF была почти вдвое ниже, чем годом ранее - $313 против $603 за 1000 куб. м. При этом поставки «Газпрома» в ЕС за тот же период выросли на 70%», — пояснил эксперт Кирилл Родионов.

До этого эксперты назвали закономерным снижение поставок машин из КНР в Россию.

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