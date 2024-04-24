Россиянам объяснили падение курса евро

Общая причина текущего укрепления рубля к доллару и евро – подготовка российских компаний к налоговому периоду, пик его придется на 2 мая. Курс евро снизился к рублю сильнее, так как европейская валюта попала под давление усилившегося доллара. Об этом «Газете.Ru» сказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Индекс доллара DXY после небольшого отката во вторник снова пошел в рост в сторону 106 пунктов (это означает укрепление к другим мировым валютам, в том числе евро — «Газета.Ru»). 1 мая Федеральная резервная система США проведет заседание по процентной ставке. Вероятнее всего, монетарная пауза в США продолжится», — отметил Бахтин.

По его словам, с учетом последних сильных макроэкономических данных и устойчивости инфляции в США весьма вероятна жесткая риторика ФРС, что упрочит глобальные позиции доллара. Соответственно, давление на евро на мировом рынке может еще увеличиться, добавил эксперт.

Он не исключил также попадания рубля под импульс крепкого доллара, в том числе после завершения налогового периода в России 2 мая.

Поэтому предел укрепления рубля к евро, как и к доллару, эксперту представляется близким как по сроку, так и по графику. До конца этой недели он ждет евро по 98-98,5 рубля, а уже на следующей — возвращение ближе к 100 рублям.

На торгах Мосбиржи 24 апреля курс евро упал ниже 99 рублей впервые с 3 апреля. По данным биржи на 11:55 мск, курс евро опускался до 98,886 рубля, а сейчас составляет 98,917 рубля. Доллар стоит 92,535 рубля, на торгах 24 апреля его курс снижался до 92,463 рубля.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на эту неделю.