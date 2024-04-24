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Китай рекордно закупился черными металлами у США

РИА: поставки черных металлов из США в КНР стали рекордными с января 2023 года

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Shutterstock

Китай в марте приобрел у США черные металлы на $35,2 млн. Это рекордный объем закупки с января 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы.

Для сравнения: в феврале поставки черных металлов по направлению составили всего $21,3 млн в денежном выражении. Таким образом, за месяц импорт американских черных металлов в КНР подскочил на 65%.

«Увеличение ввоза черных металлов из США в Китай обусловлено активизацией промышленности в азиатской стране, в частности автомобилестроения, и наличием свободных ниш на внутреннем рынке КНР», — пояснил независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.

При этом Китаю также удалось нарастить собственные поставки черных металлов в Штаты. В марте объем поставок по направлению вырос на 49% к предыдущему месяцу, до $52,8 млн.

До этого Джо Байден потребовал повысить пошлины на сталь и алюминий из Китая.

Ранее Россия нарастила производство стали.

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