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Россия столкнулась с рекордной текучкой кадров за всю постсоветскую историю

«Ъ»: в России зафиксировали рекордную текучку кадров за 30 лет наблюдений

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Илья Питалев/РИА Новости

Текучка кадров в России по итогам 2023 года достигла рекордного уровня за последние 30 лет наблюдений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова.

Выяснилось, что ежегодно место работы меняют до трети россиян. Ключевые причины такого тренда — реструктуризация экономики, которая вызвала переток сотрудников из одной отрасли в другую, а также дефицит кадров. В условиях острой нехватки специалистов работодатели улучшают условия для соискателей, переманивая их у конкурентов.

Если в России продолжат менять работу с такой скоростью, это может привести к обесцениванию инвестиций в обучение сотрудников, которые компании увеличивали последние два года, а также росту стоимости найма и увольнений.

С начала 2024 года зарплатные предложения в России уже выросли на 12,7%. Однако несмотря на «революцию зарплат» в стране, большинство россиян так и не могут позволить себе покупку квартиры в ипотеку.

Ранее россияне назвали желаемую сумму пассивного дохода.

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