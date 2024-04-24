В Совфеде назвали укрупнение регионов вопросом эффективности страны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что укрупнение регионов — это не самоцель, а вопрос эффективности страны. Ее слова передает агентство РИА Новости.

Спикер Совфеда отметила, что тема укрупнения регионов постоянно обсуждается на экспертном уровне, однако в политической плоскости она пока не стоит.

«Тем не менее, я выскажу свою позицию, свое мнение, что укрупнение регионов - это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что на эту тему существуют научные исследования, и факт экономической неэффективности регионов ниже определенной численности населения уже не оспаривается.

До этого Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Тюменская и Тульская области возглавили рейтинг 35 самых сильных в социально-экономическом плане регионов России по итогам 2023 года.

В середине апреля директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский назвал Астраханскую область регионом с уникальным геополитическим значением.

Ранее Мурманскую область назвали регионом-лидером в социальной сфере.