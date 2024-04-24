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Начался суд между Adidas и Nike

В Германии начался апелляционный процесс по спору между Adidas и Nike

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adidas

Апелляционный процесс по спору между компаниями-производителями спортивных товаров Adidas и Nike из-за полосок на товарах американского бренда начался в Германии. Об этом написала газета Die Zeit.

Согласно информации издания, причиной разногласий стали три параллельные полоски — характерный элемент дизайна компании Adidas. В 2022 году Adidas обнаружила аналогичные полосы на продукции Nike и подала иск, обвиняя конкурента в нарушении авторских прав, поскольку считала, что несколько моделей спортивных брюк Nike с двумя или тремя полосками напоминают ее дизайн.

В сентябре 2022 года земельный суд Дюссельдорфа вынес решение, запрещающее Nike продавать в Германии пять моделей брюк.

Через год, в сентябре 2023 года, суд подтвердил свое первоначальное решение, однако Nike подала апелляцию, считая аргументы Adidas относительно дизайна полос слишком буквальными, так как данный дизайн является «очень распространенным и простым». В компании Nike подчеркнули, что множество производителей используют полосы для украшения спортивной одежды по бокам, поэтому наличие такого элемента дизайна не означает автоматически принадлежность товара к определенному бренду.

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