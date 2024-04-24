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Канада разрешила делать Airbus из российского титана

Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан

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Christian Charisius/Reuters

Крупнейшая европейская корпорация в области авиационно-космической промышленности Airbus получила разрешение от правительства Канады на использование российского титана в своем производстве, несмотря на введенные санкции. Эту информацию сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление компании.

Заводы Airbus расположены в том числе в Канаде, и запрет на использование российского титана мог бы серьезно повлиять на производственные процессы в этой стране.

В заявлении корпорации отмечается, что Airbus получил разрешение от канадского правительства на осуществление своей деятельности в соответствии с действующими санкциями, несмотря на введенные ограничения в отношении российской металлургической компании «ВСПМО-Ависма».

21 марта The Washington Post написал, что западные компании с февраля прошлого года закупили российского титана на сотни миллионов долларов в обход введенных санкций против РФ.

Согласно информации издания, страны Запада остаются зависимыми от России в отношении ряда товаров, несмотря на обещания разорвать экономические связи с Москвой. По мнению военных и промышленных аналитиков, в случае с титаном такая зависимость вызывает опасения касательно безопасности, поскольку данный металл жизненно необходим в производстве коммерческих и военных самолетов.

Ранее финансовая выручка Airbus увеличилась на 13%, несмотря на уход из России.

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