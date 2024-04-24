Стало известно, как Россия может избежать дефицита бензина

В случае возникновения дефицита бензина Россия сможет завозить его из Белоруссии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» в высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«С бензином здесь несколько вариантов правительство рассматривает, и в этот раз, когда власти подготовилось заранее к возникновению кризиса, явно есть некоторые инструменты, которыми можно будет погасить дефицит, если таковой возникнет. Как раз в мае, в июне и так далее. Первый вариант — импортировать бензин из Белоруссии, хотя бы увеличить поставки», — отметил энергоэксперт.

По его словам, белорусские заводы, которые производят бензин, сейчас не дозагружены, и можно увеличить экспорт туда нефти из России, а готовые нефтепродукты — забирать.

Второй вариант — снизить в России экологический класс продаваемого топлива, счел Юшков. По мнению аналитика, так Россия получит больше объемов произведенного бензина.

Юшков не ждет снижения цен на бензин на российских заправках в мае.

По данным Роскачества, средняя стоимость литра бензина на АЗС в России составляет 55,2 рубля (17 место в списке стран мира с наименьшей стоимостью топлива). В прошлом году в ряде регионов России весной возник дефицит бензина и дизеля на заправках.

Ранее энергоэксперт назвал выгодный для России сценарий конфликта на Ближнем Востоке.