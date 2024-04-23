В Оренбуржье направили 1 млрд рублей на выплаты жителям в связи с паводком

Миллиард рублей направили на выплаты жителям пострадавшей от паводкового подтопления Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«На данный момент на выплаты оренбуржцам направили один миллиард рублей», — написал глава региона.

Согласно его информации, в настоящее время продолжается обработка заявлений.

«Эта работа ведется каждый день», — заключается в публикации.

До этого стало известно, что жителям Оренбургской области, пострадавшим в результате мощного паводка, выплатили более 120,6 млн рублей.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.