«Авито» привлек внимание к проблеме аутизма

Компания «Авито» презентовала на благотворительном вечере коллекцию дождевиков и одежды, украшенную рисунками детей с расстройством аутического спектра (РАС). Вечер был организован в поддержку проекта «Человек дождя», который компания запустила совместно с фондом «Обнаженные сердца».

Амбассадорами коллекции стали звезды, вручную разрисовавшие дождевики, — Наталья Водянова с дочерью Невой Портман, писатель, драматург и режиссер Александр Цыпкин, по мотивам рассказов которого снят знаменитый комедийный сериал «Беспринципные», актеры сериала «Слова пацана» Лев Зулькарнаев (Зима) и Ярослав Могильников (Ералаш).

Детский дождевик, кастомизированный дочерью Натальи Водяновой, был продан с аукциона во время благотворительного вечера за 25 тыс. рублей.

Любую модель можно приобрести на сайте Avito на странице фонда «Обнаженные сердца», средства от продажи пойдут на развитие программ фонда.

«Авито уже давно стал народным брендом, поэтому мы чувствуем сильную эмоциональную связь с нашими пользователями. Название проекта «Человек дождя» напоминает историю о том, как постепенное узнавание и понимание другого человека ведет сначала к его принятию, а потом и любви. И способствует внутренней трансформации главного героя, который становится лучшим человеком, чем был до этого», — подчеркнул управляющий партнер «Авито» Сергей Пивень.

Он добавил, что именно в этом заключается смысл совместного проекта с фондом «Обнаженные сердца».

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что значит жить с РАС, обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знание приведет к пониманию и принятию. И в конце концов сделает всех нас немного лучше», — сказал Пивень.

Благотворительную акцию поддержали выступлениями Оля Краснова, участница проекта «‎Голоса Большой Страны», и Юнисель Гонсалес, участник шоу «Голос», диджеи Дмитрий Игнатов и Сергей Плешаков (Оранж).

Гостями вечера стали друзья фонда и компании «Авито», также поддерживающие их благотворительные инициативы, а еще – звезды кино и шоу-бизнеса: телеведущие Алла Михеева и Аврора, журналистки Лаура Джугелия и Мадонна Мур, актрисы Ксения Суркова и Вера Вольт, инфлюенсер Алина Рюмшина.

«Авито» объединяет очень большое количество пользователей, а для нас очень важно доносить информацию о том, как можно общаться, учиться и дружить с детьми с нарушениями в развитии», — отметила президент фонда «Обнаженные сердца» Ася Залогина.

Сотрудничество «Авито» с фондом «Обнаженные сердца» началось в 2022 году, компания поддерживает его инициативы через два благотворительных механизма на своем сайте: «Знак добра» и «1 рубль с платного размещения». До конца года «Авито» намерен запустить совместный проект с фондом в области цифровой грамотности и разработать учебное пособие, помогающее адаптироваться в онлайн-среде детям с особенностями развития.