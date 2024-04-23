ВВП Узбекистана может дополнительно вырасти на $10 млрд в 2030 году благодаря активному внедрению искусственного интеллекта, сказал в рамках дискуссии «Узбекистан и Россия в парадигме мировой AI-трансформации: искусственный интеллект как ключ к успеху» на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ведяхин отметил, что Сбер, имея огромный опыт по применению искусственного интеллекта в бизнес-процессах, помогает другим внедрять ИИ.

«Планируется, что эффект для экономики России от искусственного интеллекта к 2030 году составит 11,2 трлн рублей, расходы отраслей сократятся от 10 до 45%, а объем услуг вырастет в 5 раз», — сказал Ведяхин.

По его словам, внедрение ИИ в отрасли экономики имеет высокую ценность.

«В исследовании Азиатского банка развития было отмечено: к 2025 году внедрение искусственного интеллекта и других прорывных технологий может создать более 430 тыс. новых рабочих мест в двух ключевых отраслях промышленности Узбекистана», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что сотрудничество России и Узбекистана в области ИИ может укрепить отношения между странами.