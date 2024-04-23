Греф выступил против создания единого центра международных расчетов

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил против инициативы по созданию единого центра международных расчетов при поддержке государства и Банка России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил Греф, он не знает об этой инициативе. По его мнению, она не нужна.

Говоря о трансграничных операциях, глава Сбербанка отметил, что у России есть только одна платежная система.

«Естественно, мы столкнулись с одними и теми же проблемами и ограничениями, конечно, мы это чувствуем», — продолжил он.

Греф отметил, что эти вопросы решаются в постоянном режиме. По мнению Грефа, решения будут найдены.

До этого бизнесмен Виктор Вексельберг предложил создать такой центр в связи с отказом турецких и китайских банков проводить расчеты с российскими контрагентами.

В июле 2023 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в существующих условиях у российских компаний возникают сложности при расчетах с зарубежными партнерами, решить их могла бы единая государственная структура.

Ранее экономист оценил влияние мер российских властей на курс рубля.