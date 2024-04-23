Бизнес выступил против запрета платы за возврат товаров на маркетплейсах

Ассоциации интернет-торговли АКИТ и АПЭТ попросили Совет Федерации и Госдуму доработать законопроект о регулировании маркетплейсов. Об этом пишет РБК .

В частности, ассоциации призвали не вводить запрет на плату за возврат товаров покупателями. Как поясняется в письмах, такой запрет «может стать инструментом недобросовестной конкуренции» из-за практики заказа продавцами товаров под видом потребителей с доставкой в отдаленные регионы.

«При этом доставка каждой единицы товара имеет определенную стоимость, которая должна быть кем-то оплачена», — указывают авторы.

Кроме того, бизнес попросил исключить норму об ограничении максимальной платы за услуги маркетплейсов 10% от стоимости товаров. В АКИТ и АПЭТ считают, что это «заведомо нереализуемо» и противоречит принципам свободы договора и предпринимательства, особенно для регионов Сибири и Дальнего Востока.

Среди других предложений ассоциаций — отказ от отдельного регулирования крупнейших игроков под понятием «значимое положение на рынке». А также корректировка нормы о запрете скидочных акций без согласия продавцов, которая ограничит конкуренцию, предупреждает бизнес.

В целом критики считают, что законопроект в нынешнем виде может привести к росту цен для покупателей из-за излишнего регулирования. Они также просят уточнить некоторые определения, касающиеся продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

До этого российские банки выразили опасения из-за условий оплаты на маркетплейсах.

Ранее в Wildberries прокомментировали выданное ФАС предупреждение.