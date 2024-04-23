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Сбер планирует вдесятеро увеличить мощности аэропорта «Горно-Алтайск»

Герман Греф сообщил о масштабной модернизации аэропорта с участием правительства

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Wikimedia Commons

В Горно-Алтайске фактически возведут новый аэропорт, сообщил глава Сбера Герман Греф. Сбербанк выкупил у АФК Система 60% АО «Аэропорт Горно-Алтайск» и стал его собственником.

Как сообщил Греф, пропускная способность этого аэропорта должна вырасти в десять раз: со 150 тыс. до 1,5 млн пассажиров в год., По его словам Сбер активно ведет проектирование и будет, фактически строить новый аэропорт.

Правительство будет вкладывать деньги в удлинение взлетно-посадочной полосы на 500 метров, в строительство перронов новой системы всего светотехнического и навигационного оборудования.

«Мы видим очень большой рост потока, в том числе и в связи с тем, что мы там развиваем достаточно большой горнолыжный курорт», — пояснил Греф.

Этой зимой Сбер открыл пятизвездочный отель на горнолыжном курорте «Манжерок» у подножия горы Малая Синюха.

По оценке Грефа спрос на российский туризм будет только расти, и этот аэропорт будут делать международным, чтобы обеспечить возможность для притока туристов из Китая и близлежащих стран СНГ.

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