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Россия в марте увеличила производство стали

WSA: Россия в марте нарастила выпуск стали на 0,8%

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Александр Коркка/РИА Новости

Производство стали в России по итогам марта выросло на 0,8% и составило 6,6 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные отчета Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA).

Общий объем выпуска стали Россией, Украиной и другими странами СНГ в прошлом месяце вырос на 1,5% год к году, достигнув 7,8 млн тонн.

Китай за период произвел 88,3 млн тонн стали (-7,8%), Индия — 12,7 млн тонн (+7,8%), Япония — 7,2 млн тонн (-3,9%). Между тем объем производства стали в США по сравнению с прошлым годом не изменился и составил 6,9 млн тонн.

В целом выпуск стали в мире по результатам марта составил 161,2 млн тонн. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

До этого сообщалось, что Южная Корея за прошлый месяц увеличила импорт алюминия из России почти в 1,5 раза.

Ранее Джо Байден потребовал повысить пошлины на сталь и алюминий из Китая.

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