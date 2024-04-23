Швейцария разблокировала часть замороженных российских активов

Швейцария разблокировала около $317 млн российских активов, которые были заморожены ранее в рамках санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление властей Швейцарии.

«Активы на сумму 140 млн франков ($153 млн) были разморожены, так как проверки показали, что правовые условия для их замораживания не были соблюдены», — говорится в заявлении.

Кроме того, сумма разблокированных активов уменьшилась на 150 млн франков ($164 млн) из-за исключения Швейцарией ряда физических и юридических лиц из санкционного списка в связи с его обновлением ЕС. В то же время в список были добавлены новые лица, в результате чего под замораживание попали активы еще на 50 млн франков ($54,77 млн).

До этого стало известно, что Швейцария заморозила российские активы на сумму 13 млрд швейцарских франков, включая резервы Центробанка России. Это решение стало резким поворотом от ее традиционного нейтралитета. Глава SECO отметил, что большая часть активов уже заблокирована несколько лет.

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