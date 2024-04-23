«Сбер» стал единственным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске

«Сбер» выкупил 100% аэропорта в Горно-Алтайске и начал проектные работы в рамках строительства объекта. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, слова которого приводит ТАСС.

«Что касается нашего совместного предприятия с АФК «Система» — мы выкупили у них 60% аэропорта в Горно-Алтайске и сейчас являемся стопроцентным владельцем аэропорта», — сказал Греф.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование объекта.

«Фактически будем строить новый аэропорт, правительство будет вкладывать деньги в строительство», — пояснил он.

Глава «Сбера» отметил, что в регионе активно развивается туризм, в том числе из-за большого горнолыжного курорта «Манжерок».

«Мы видим, что спрос на российский туризм будет только расти, и этот аэропорт мы будем делать международным, так как близлежащие все страны (Китай, страны СНГ) будут пользоваться его услугами», — указал Греф.

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