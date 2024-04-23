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Китай не сможет отказаться от угля к 2040 году

Reuters: Китай сократит потребление угля лишь на треть к 2040 году

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Sam McNeil/AP

Потребление угля в Китае, крупнейшем в мире потребителе этого ископаемого топлива, снизится лишь на треть к 2040 году. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на доклад норвежской компании по оценке рисков DNV.

Прогнозы от DNV указывают на стремление Китая к достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Это возможно при условии ускоренной декарбонизации ключевых секторов экономики, особенно обрабатывающей промышленности. По оценкам, пик выбросов углекислого газа в Китае может произойти уже к 2026 году, опережая заявленную официальную цель достижения этого показателя к 2030 году.

Несмотря на попытки перейти на источники возобновляемой энергии, которая должна составить до 88% энергии в стране к 2050 году, использование угля в энергетике будет продолжаться. В прошлом году Китай утвердил строительство новых угольных электростанций с общей мощностью 114 ГВт, что на 10% превышает показатель 2022 года. Промышленность металлургии и сталелитейного производства, согласно прогнозам, превзойдет энергетический сектор по потреблению угля к середине века. Важную роль в оставшемся спросе на уголь будет играть производство химических продуктов из этого сырья.

По данным DNV, спрос на нефть в Китае, крупнейшем мировом импортере, будет сокращаться быстрее, чем на уголь, в связи с процессом электрификации. Ожидается, что спрос на нефть в автомобильном секторе снизится на 94% к 2050 году. Эти данные превышают прогнозы китайских нефтяных компаний, которые прогнозируют сокращение спроса на бензин только наполовину к 2045 году. В целом потребление нефти в Китае сократится вдвое к 2050 году по сравнению с пиковым уровнем 2027 года, при этом 84% спроса будет удовлетворяться за счет импорта.

До этого на Западе признали важность угля для мировой энергетики.

Ранее Китай сократил закупки угля из России.

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