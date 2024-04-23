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Экономист оценил влияние мер российских властей на курс рубля

Экономист Федоров: продление продажи валютной выручки в России не повлияет на курс рубля

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Shutterstock

Решение властей продлить обязательную продажу валюты российскими экспортерами не повлияет на курс рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Решение было ожидаемым, так как показало свою эффективность в вопросе стабилизации курса вблизи заложенного в бюджет уровня 90,1 рубля за доллар. В среднесрочной перспективе это нейтральная новость для курса рубля», — отметил экономист.

Само по себе увеличение срока зачисления валюты на счета в России с 90 до 120 дней не повлияет на курс рубля и его волатильность, добавил Федоров. Он не исключил, что во время недостатка валюты в России Минфин будет дополнительно ее покупать в рамках бюджетного правила.

По мнению эксперта, сейчас ключевым фактором для стабильности курса рубля является беспрепятственность проведения платежей.

По данным Мосбиржи на 12:20 мск 23 апреля, доллар стоит 93,33 рубля, евро — 99,58 рубля.

О возможном продлении обязательной продажи валютной выручки в России сообщила газета «Ведомости».

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на эту неделю.

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