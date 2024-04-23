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Российские регионы оценили по эффективности

В России выявили 35 регионов-лидеров по социально-экономическим показателям

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Тюменская и Тульская области возглавили рейтинг 35 самых сильных в социально-экономическом плане регионов России по итогам 2023 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, которое подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Казначейства.

Субъекты оценивались по девяти показателям, включая среднюю зарплату, прожиточный минимум, уплату налогов и объемы промышленного производства. В первую десятку также вошли Ленинградская, Свердловская области, Чукотка и Московская область.

Лидером по уровню доходов населения стала Чукотка. По критерию уплаты НДС лучшей оказалась Ленинградская область, а по промпроизводству — Камчатка.

Во вторую десятку попали Сахалинская, Челябинская, Курская области, Ненецкий АО, Красноярский и Пермский края, Татарстан, Самарская и Иркутская области. В третьей десятке - Вологодская, Новосибирская, Тверская, Нижегородская области, Приморье, Коми, Белгородская и Липецкая области.

Глава ФоРГО Константин Костин отметил высокие позиции Москвы и области, ресурсных регионов ХМАО и ЯНАО, а также Ленинградской области как лидера по приросту НДС. По его словам, на первые места традиционно выходят промышленные и сырьевые субъекты.

Политолог Константин Калачев объяснил снижение ЯНАО до 9-го места проблемами «НОВАТЭКа» с проектом «Арктик СПГ-2» из-за санкций. Регионалист Дмитрий Фетисов посчитал успех Тульской области среди ресурсных субъектов ожидаемым на фоне экономических сложностей ЯНАО.

До этого «Газета.Ru» рассказала , когда подешевеют кредиты.

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