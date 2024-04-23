Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае высказались о потенциальных санкциях США из-за торговли с Россией

МИД КНР: Китай контролирует экспорт товаров двойного назначения

close
100%
AP

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о потенциальных ограничительных мерах США в отношении китайских банков за якобы помощь России, заявил, что Пекин строго контролирует экспорт подсанкционных товаров. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Китай контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами», — сказал Ван Вэньбинь.

Он также подчеркнул, что КНР имеет законное право на торгово-экономическое взаимодействие с другими государствами, включая Россию. Угрозы Вашингтона отрезать банки Китая от мировой финансовой системы за работу с РФ представитель МИД республики назвал лицемерием.

До этого издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовят санкции против китайских кредитных организаций за сотрудничество с Россией. В Штатах утверждают, что банки КНР являются основными посредниками в коммерческом экспорте товаров двойного назначения в РФ, поскольку именно они обрабатывают платежи и предоставляют кредиты для торговли.

Ранее стало известно о падении прямых поставок оборудования из Китая в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами