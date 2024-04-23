В Китае высказались о потенциальных санкциях США из-за торговли с Россией

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о потенциальных ограничительных мерах США в отношении китайских банков за якобы помощь России, заявил, что Пекин строго контролирует экспорт подсанкционных товаров. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Китай контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами», — сказал Ван Вэньбинь.

Он также подчеркнул, что КНР имеет законное право на торгово-экономическое взаимодействие с другими государствами, включая Россию. Угрозы Вашингтона отрезать банки Китая от мировой финансовой системы за работу с РФ представитель МИД республики назвал лицемерием.

До этого издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовят санкции против китайских кредитных организаций за сотрудничество с Россией. В Штатах утверждают, что банки КНР являются основными посредниками в коммерческом экспорте товаров двойного назначения в РФ, поскольку именно они обрабатывают платежи и предоставляют кредиты для торговли.

Ранее стало известно о падении прямых поставок оборудования из Китая в Россию.