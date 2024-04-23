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Замороженные активы РФ в Швейцарии за год значительно подешевели

Стоимость заблокированных активов России в Швейцарии упала на 1,7 млрд франков

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Замороженные в Швейцарии российские активы за год подешевели на 1,7 млрд франков или порядка $1,86 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO).

Причиной этому стало снижение цены ценных бумаг на фоне антироссийских санкций. Сейчас общая стоимость заблокированных активов РФ в стране оценивается в 5,8 млрд франков или $6,36 млрд.

При этом в 2023 году Швейцария дополнительно заморозила российские финансовые активы на 580 млн франков ($636 млн). Также были заблокированы несколько объектов недвижимости, люксовые и спортивные автомобили, произведения искусства, музыкальные инструменты и другие активы, находящиеся во владении попавших в санкционные списки россиян.

На прошлой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Большая семерка» двигается в сторону договоренностей по замороженным активам России.

Ранее Вашингтон пригрозил китайским банкам санкциями за работу с Россией.

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