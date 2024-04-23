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Экономист назвал способы увеличить будущую пенсию

Экономист Щербаченко напомнил об увеличении будущей пенсии за счет маткапитала

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Александр Кряжев/РИА Новости

Существует несколько способов повышения будущей пенсии по старости. Об этом заявил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Он поделился этими методами в интервью с изданием «Лента.ру».

Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и минимум 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), а с 2025 года — не менее 30 ИПК.

Во-первых, чтобы обеспечить себе достойную пенсию, следует работать только официально, подчеркнул экономист.

Во-вторых, для увеличения последующих выплат можно докупить стаж и пенсионные баллы. Этим могут воспользоваться неработающие граждане, работающие за границей, самозанятые, индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой.

При этом Щербаченко отметил, что можно приобрести не более половины необходимого стажа для получения страховой пенсии по старости на общих условиях.

Еще один из методов увеличения пенсии — это получение баллов за уходом за пожилым человеком или инвалидом. По словам эксперта, «неработающий гражданин может заботиться о человеке с инвалидностью первой группы, ребенке с инвалидностью или лице старше 80 лет и за каждый год ухода получать 1,8 ИПК».

Еще один вариант — вложить материнский капитал в пенсионные накопления, что предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2006.

Также регистрация в Москве может увеличить будущую пенсию, так как минимальная пенсия с учетом прожиточного минимума в столице составляет 16 964 рубля, а большинство пенсионеров получают больше из-за региональной доплаты.

Ранее россиянам рассказали, когда стаж для пенсии по договорам ГПХ не копится.

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