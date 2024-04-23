Склады в России подорожали

Средняя цена квадратного метра складов в России в апреле 2024 года выросла на 36% по сравнению с апрелем 2023-го, до 117 тыс. рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс. Недвижимость».

«В апреле прошлого года мы наблюдали минимальные с начала 2022 года цены продажи складов. Если сравнивать апрельские показатели этого года с маем 2023-го, когда пиковое падение выровнялось, то дельта составит уже около 13%. Вероятнее всего, текущий спрос постепенно возвращается к дорецессионному уровню 2021 года», — отметил коммерческий директор «Яндекс. Недвижимость» Евгений Белокуров.

Медианная цена аренды квадратного метра склада в Москве в апреле составила 1121 рубль за месяц, а средняя площадь аренды склада — 657 кв. м. То есть среднем аренда обойдется в 736,5 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге в апреле арендовали склады аналогичной площади, однако арендная ставка за квадратный метр склада в северной столице значительно ниже и составляет 800 рублей/кв. м (525,6 тыс. рублей).

По прогнозам Белокурова, спрос россиян на склады как для покупки, так и в аренду сохранится в 2024 году.

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