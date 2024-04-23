Россияне стали чаще делать мороженое дома

В январе-марте 2024 года средний чек на мороженицы в России снизился на 5% по сравнению с первым кварталом 2023-го, до 3,9 тыс.рублей. Число их покупок за год выросло на 31%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Смеси для самостоятельного приготовления мороженого за год подорожали на 7%, до 190 рублей в среднем. Их покупали на 95% чаще, чем в прошлом.

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что сейчас разброс цен на мороженицы составляет от 2 тыс. до 70 тыс. рублей, в зависимости от их объема для смеси, режимов готовки и заморозки и брендов.

В топ-покупок в этом году вошли мороженицы в ценовой категории 2-4 тыс. рублей, рассчитанные на одну семью. На втором месте — ценовая категория 10-15 тыс. рублей (рассчитана на большее число потребителей мороженого), а на третьем — в цене 25-30 тыс. рублей, с большим объемом и режимами работы и расчетом для офисной кухни.

«На мороженицы присутствует сезонный спрос, как и на мороженое. В частности, серьезный интерес начинает формироваться уже в начале весны, доходит пика в начале лета, а потом идет на спад», — сказали эксперты.

По их словам, часто такие приборы покупают как подарок, например женщинам на 8 марта.

Ресурс провел исследование в апреле 2024 года.

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