Стало известно, за сколько в 2024 году можно купить год стажа для пенсии

Один год трудового стажа для пенсии и 1,037 пенсионных балла в 2024 году стоят 50758,88 рубля. Эта сумма ежегодно увеличивается, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Если гражданину не хватает пенсионных баллов или стажа, он может заключить договор с Социальным фондом России и приобрести недостающий стаж и (или) баллы. У граждан могут быть разные ситуации. Официально трудоустроенные могут приобрести только недостающие баллы, а получить и стаж, и баллы могут те, за кого работодатель не отчисляет взносы в СФР», — отметила экономист.

По ее словам, покупать стоит заранее, так как СФР засчитает стаж и баллы только на следующий год.

По мнению Ивановой-Швец, если работающему гражданину не хватает 1-2 пенсионных балла, может быть проще доработать этот период и оформить пенсию. Если речь идет о больших периодах или недостающих баллах, стоит посчитать, что выгоднее — докупить стаж и баллы или работать.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла. В 2028 году, когда закончится переходный период пенсионной реформы, на пенсию смогут выйти женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет, у которых накоплен страховой стаж от 15 лет и от 30 пенсионных баллов. В 2023 году нужно было заплатить за баллы и стаж не менее 42 878,88 рубля — это цена за 1,015 балла.

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