Россия вошла в топ-стран по стоимости бензина

Россия вошла в топ-20 стран мира с самой низкой стоимостью бензина, заняв 17-е место при средней цене 55,2 рубля за литр. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, выступая на форуме «Иннопром. Центральная Азия», передает РИА Новости.

В презентации Роскачества, данные которой основаны на информации сайта GlobalPetrolPrices, указывается, что по доступности топлива для населения Россия занимает 17-ю позицию в мировом рейтинге. Средняя цена 1 литра бензина в январе 2023 года составила в стране 55,2 рубля.

Возглавляет список стран с наименьшей ценой на бензин Иран — 2,5 рубля за литр в пересчете на российскую валюту. Следом идут Ливия (2,7 рубля) и Венесуэла (3,1 рубля). В двадцатку также вошли Кувейт и Алжир со средней стоимостью литра в 30,3 рубля.

Самые высокие цены на топливо зафиксированы в Гонконге (274,9 рубля/литр), Монако и Исландии (205,5 рубля), Дании (187,8 рубля) и Нидерландах (184,9 рубля).

По данным Роскачества, мировая средняя стоимость 1 литра бензина составляет 114,33 рубля, что более чем вдвое превышает показатель России.

До этого стало известно, что прирост запасов нефти в России замедлился до минимума с 2017 года.

Ранее в России задумались о сдерживании цен на бензин.