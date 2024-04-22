Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВТБ назвали потребительские кредиты основным драйвером рынка

ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей розничных кредитов в апреле

close
100%
Global Look Press

По итогам четырех месяцев года выдачи кредитов по рынку составят около 4,5 трлн рублей, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

За первый квартал 2024 года ВТБ выдал розничных кредитов на сумму более 524 млрд рублей. В апреле спрос клиентов на кредиты продолжил рост. ВТБ планирует по итогам месяца выдать более 250 млрд рублей розничных кредитов, что почти на 20% превзойдет результат апреля прошлого года.

«В апреле мы также ожидаем роста выдач, при этом ВТБ будет расти быстрее других игроков – если рынок прибавит более чем 10%, то ВТБ – 18%. Больше половины всего объема продаж придется на ипотеку», — отметил он.

По оценке ВТБ, общерыночные выдачи розничных кредитов в апреле превысят 1,4 трлн рублей (без учета POS-кредитования), что на 10,7% выше аналогичного месяца прошлого года.

В банке отметили, что основными драйверами продаж в это время будут кредиты наличными и ипотека.

В ВТБ считают, что отмена одних и модернизация других льготных госпрограмм может привести к «охлаждению» рынка кредитования во втором полугодии

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами