В ВТБ назвали потребительские кредиты основным драйвером рынка

По итогам четырех месяцев года выдачи кредитов по рынку составят около 4,5 трлн рублей, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

За первый квартал 2024 года ВТБ выдал розничных кредитов на сумму более 524 млрд рублей. В апреле спрос клиентов на кредиты продолжил рост. ВТБ планирует по итогам месяца выдать более 250 млрд рублей розничных кредитов, что почти на 20% превзойдет результат апреля прошлого года.

«В апреле мы также ожидаем роста выдач, при этом ВТБ будет расти быстрее других игроков – если рынок прибавит более чем 10%, то ВТБ – 18%. Больше половины всего объема продаж придется на ипотеку», — отметил он.

По оценке ВТБ, общерыночные выдачи розничных кредитов в апреле превысят 1,4 трлн рублей (без учета POS-кредитования), что на 10,7% выше аналогичного месяца прошлого года.

В банке отметили, что основными драйверами продаж в это время будут кредиты наличными и ипотека.

В ВТБ считают, что отмена одних и модернизация других льготных госпрограмм может привести к «охлаждению» рынка кредитования во втором полугодии