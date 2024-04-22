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Стало известно, сколько может потерять ЕС из-за запрета российского СПГ

РИА: отказ от российского СПГ лишит ЕС 19% совокупных поставок топлива

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Запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) лишит Евросоюз 19% совокупных поставок этого энергоресурса. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Евростата.

В первые два месяца 2024 года объем импорта СПГ в ЕС составил €7 млрд. Крупнейшим поставщиком стали США с долей 48% (€3,4 млрд). Россия заняла второе место, нарастив годовую долю на 5 п.п. до 19% (€1,3 млрд).

На третьем месте Алжир с 9% европейского рынка СПГ против 6% годом ранее. Доля Катара сократилась почти вдвое — до 8% с 15%. По 4% у Нигерии, Норвегии и Тринидада и Тобаго. Великобритания поставила 2% от общего объема импорта СПГ в ЕС.

Крупнейшими покупателями энергоресурса стали Франция (€1,8 млрд), Нидерланды (€1,5 млрд) и Испания (€1,2 млрд). При этом значительные объемы российского СПГ импортируют Бельгия и Греция.

До этого Тобиас Билльстрем, министр иностранных дел Швеции, объявил о намерении Евросоюза включить в 14-й антироссийский пакет санкций запрет на поставки СПГ. Предложения о санкциях также затрагивают Китай: США грозят санкциями из-за поддержки России военно-промышленного комплекса. Вашингтон обвиняет Пекин в предоставлении Москве технологий от чипов до ракет.

Ранее в Британии сочли, что решение об изъятии активов РФ должно быть общим.

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