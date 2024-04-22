Стало известно, как ИИ может помочь бизнесу

Около половины (43%) руководителей гостинично-ресторанного бизнеса считают традиционную систему оценки работы персонала на основе отзывов, тайных покупателей и мнений менеджеров устаревшей. Об этом свидетельствуют данные опроса компаний hh.ru и SteadyControl HoReCa, копия есть у «Газеты.Ru».

Компании все чаще внедряют искусственный интеллект (ИИ) для анализа данных и управления персоналом. По данным hh.ru, 65% компаний в сфере HoReCa используют нейросети для анализа и обработки информации, 39% - для прогнозирования и аналитики. При этом более половины (58%) пока не планируют замену людей ИИ.

Главными преимуществами ИИ называют автоматизацию рутинных задач (68%), рост производительности (55%) и возможности расширенной аналитики (50%).

После внедрения видео- и аудиоаналитики 56% руководителей выявили проблемы в обслуживании, 54% смогли выяснить причины негативных отзывов и случаев манипуляций с кассой и CRM. Около половины опрошенных стало лучше понимать, что происходит на объекте в их отсутствие.

По мнению 47% управленцев, технологии повышают самостоятельность сотрудников, 33% указали на возможность правильнее оценивать стажеров, около 25% - выстраивать индивидуальные программы обучения. Большинство (83,5%) предпочитают работать с использованием новых технологий.

Две трети (67%) сотрудников также отмечают преимущества ИИ. 33,2% респондентов могут защитить себя от необоснованных обвинений, 26% — объективнее оценивать свою работу, 11% лучше понимают критерии для начисления зарплаты и премий.

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