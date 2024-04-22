Китай сократил закупки угля из России

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в марте 2024 года импорт угля из России в Китай сократился на 21,6% по сравнению с мартом 2023 года и составил 6,92 млн тонн на сумму $881 млн. Об этом пишет РБК .

Для сравнения, в марте прошлого года КНР ввезла 8,8 млн тонн российского угля на $1,6 млрд.

Падение импорта российского угля в Китай наблюдается с начала 2024 года. В январе-феврале закупки уменьшились на 22% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Снижение поставок связано с восстановлением с 1 января 2024 года импортных пошлин на уголь в КНР, которые были временно отменены в 2022 году. Ставка пошлины составляет 6% на энергетический уголь и 3% на коксующийся. При этом данные тарифы не распространяются на поставки из Австралии и Индонезии в рамках соглашений о свободной торговле с Китаем.

Несмотря на сокращение закупок российского угля, Китай остается одним из крупнейших импортеров данного сырья из России после введения западных санкций.

До этого стоимость нефти опустилась ниже $86 за баррель.

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