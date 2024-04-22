Инфляцию в России в апреле оценили с помощью мармелада

С 13 по 20 апреля Индекс Мишек вырос на 0,9%. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Из 14 товаров изменились цены только по трем продуктам. Конфеты «Мишка косолапый» подорожали на 19,1%, а морковь – на 5,6%. Куриные яйца категории С1 подешевели на 11,6%.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет – мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

Назначение Индекса Мишек – показывать изменения трендов в динамике цен, сигнализируя потребителям о них немного раньше, чем показывают официальные индикаторы. Изменение Индекса Мишек рассчитывается методом простой средней от изменений значений каждого товара в корзине. Цены товаров в корзине приводятся без учета временных скидок.

В марте 2024 года Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, аналогичный показатель в феврале составлял 10%.

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