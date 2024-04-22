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Доллар почти вышел из оборота при торговле между Китаем и РФ

Лавров: более 90% взаимных расчетов РФ и КНР переведены в нацвалюты

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Москва и Пекин практически полностью отказались от использования доллара при двустороннем экономическом сотрудничестве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета глав субъектов РФ при российском внешнеполитическом ведомстве, передаетТАСС.

«Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество несмотря на попытки Запада его сдерживать. Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Более 90% взаимных расчетов переведены в национальные валюты», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что страны активно работают над развитием независимых от Запада валютно-финансовых и торговых систем. Это вызывает растущую озабоченность западных государств.

До этого стало известно, что узбекско-российский товарооборот достиг исторического максимума в $10 млрд при этом портфель инвестиций расширился до $20 млрд.

Ранее россиянам предрекли невысокую инфляцию в мае.

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