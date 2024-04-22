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Экономист прокомментировал последствия конфискации российских активов США

Экономист Зубец: конфискация активов РФ не будет иметь обязательного характера

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Shutterstock

Директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отметил, что инициатива Палаты представителей конгресса США о конфискации активов РФ скорее всего не будет иметь обязательного характера. Его слова передает «Лента.ру».

«Это всего лишь разрешение и рекомендация американскому президенту конфисковать российские средства», — сказал он.

Экономист добавил, что окончательное решение будет принимать президент, опираясь на рекомендации американских финансистов, включая руководство ФРС, а они относятся к этой инициативе скептически.

Кроме этого, Зубец отметил, что из $280 миллиардов российских активов, заблокированных по всему миру, в США находятся только 5 или 6 миллиардов, поэтому речь идет об относительно небольшой сумме. При этом основная часть средств заморожена в Евросоюзе, а европейцы пока не принимали решений по этому поводу.

Россия может принять «симметричные решения» после изъятия активов РФ в пользу Украины, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обвинив Вашингтон в «краже» из-за одобренного два дня назад законопроекта о конфискации российских средств в пользу Киева.

Ранее экономист Владимир Осипов заявил, что ответ РФ на кражу активов в США должен быть ассиметричным.

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