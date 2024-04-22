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Россиянам назвали два возможных решения ЦБ по ключевой ставке

Аналитик Васильев назвал два возможных решения ЦБ по ключевой ставке 26 апреля

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Банк России с вероятностью 70% сохранит ключевую ставку на уровне 16% 26 апреля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В рисковом сценарии аналитик не исключил, что ЦБ может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%, 26 апреля. Или ЦБ сохранит ставку в апреле и даст сигнал о ее повышении на следующем заседании 7 июня. Вероятность такого сценария Васильев оценил в 30%. По словам аналитика, рисковый сценарий реализуется, если инфляция продолжит расти текущими темпами.

Сезонно скорректированная базовая инфляция в марте упала до 6,1% с 6,8% в феврале. То есть устойчивая часть инфляции остается выше целевых 6%, несмотря на высокую ключевую ставку. В начале апреля Росстат вновь зафиксировал ускорение инфляции. За первую половину апреля рост потребительских цен достиг 0,29%. Это выше сезонной нормы и соответствует примерно 6,5% сезонно-скорректированной инфляции в годовом выражении.

По словам Васильева, в целом темпы роста цен в стране замедляются, но медленнее, чем нужно ЦБ для их возврата к целевым 4%. Консенсус аналитиков ЦБ ждет инфляцию в России на конец года в 5,2%, прогноз Совкомбанка — 6%.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам предрекли невысокую инфляцию в мае.

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