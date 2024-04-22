В ВТБ предрекли резкий спрос россиян на юани в 2024 году

К концу 2024 года китайский юань может занять около 30% всех валютных сбережений россиян. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он пояснил, что ВТБ собирается к концу 2024 года занять 25% рынка пассивов в китайских юанях россиян и нарастить свой портфель до 23 млрд юаней. По прогнозам банка, рынок розничных накоплений в китайской валюте в этом году может увеличиться на около 25 млрд юаней, а портфель – достичь 90 млрд юаней.

«Подавляющая часть вкладов в зарубежной валюте сегодня открывается именно в юанях. Спрос на китайскую валюту продолжает расти, что сказывается на доле недружественных валют в сберегательном портфеле населения. В ВТБ портфель юаневых пассивов уже достиг 14 млрд и к концу года мы планируем увеличить его более, чем в полтора раза», – отметил Горшков.

Он добавил, что в ближайшее время российские банки будут сохранять высокие ставки по вкладам в китайской валюте, что будет повышать спрос россиян на них. Вклады в юанях станут еще более актуальны во втором полугодии, когда ставки по депозитам в России начнут снижаться, уточнил банкир.

По данным ВТБ, за прошлый год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы вырос на 3 тыс. и достиг 12 тыс. единиц китайской валюты. Вкладчики предпочитают размещать средства на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов. ВТБ планирует в этом году в дополнение ко вкладам запустить накопительный счет в китайской валюте.

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