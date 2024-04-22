Стало известно, сколько заемщики могут переплатить за льготную ипотеку

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с предложением исключить материальную выгоду по льготным ипотечным кредитам из налогооблагаемой базы. Об этом «Коммерсантъ» .

Как пояснил изданию глава НСФР Андрей Емелин, сочетание высокой ключевой ставки ЦБ (16%) и льготной ставки около 6% по программам вроде семейной ипотеки создает для заемщиков материальную выгоду. Это разница между суммой процентов по ставке регулятора и реальными платежами по кредиту.

«Ни заемщик, ни кредитор не влияют на размеры ключевой ставки и льготной процентной ставки по госпрограммам. Поэтому мы предлагаем исключить эту выгоду из налогооблагаемой базы», — пояснил Емелин.

По расчетам экспертов, НДФЛ по льготной ипотеке из-за высокой ключевой ставки может составить до 25% от суммы кредита.

Юрист НСФР Наталья Крючкова указала, что исключение из НДФЛ уже есть для заемщиков с правом на имущественный вычет, но не распространяется на тех, кто его получал ранее.

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