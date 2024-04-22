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Шольц заявил, что эпохе ископаемого топлива придет конец

Канцлер Германии Шольц: эпоха ископаемого топлива подходит к концу

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Fabian Sommer/Global Look Press

Эпохе использования ископаемого топлива придет конец. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — сказал канцлер.

Он также выразил благодарность Норвегии за обеспечение газом ФРГ после разрыва торговых связей с Россией, в том числе и за разработку новых месторождений.

В марте глава немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал власти Германии восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток».

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз инвестирует в Латинскую Америку €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы. По ее словам, ЕС запускает стратегическое партнерство с Бразилией по добыче редкоземельных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в ЕС могут подать иск против Германии из-за препятствия отказу от российского газа.

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