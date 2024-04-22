Экономист предрек укрепление рубля в мае

Курс доллара в мае 2024 года может опуститься до 92,7 рубля, а евро — 98,1 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

Он уточнил, что оценка сделана на основании технического анализа движения курса рубля.

«Фактором снижения курсов мировых валют будет коррекция курса после скачка до потенциальных максимумов в апреле. Далее ситуация будет зависеть от геополитических факторов. В целом на курс рубля оказывают влияния цены на нефть, фактор оттока капитала и денежно-кредитная политика Банка России», — пояснил Перепелица.

По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, во время апрельского налогового периода в России (25 апреля — 2 мая) укрепление курса рубля может быть еще более заметным — доллар может торговаться на уровне 92,5 рубля. Аналитик уточнил, что это произойдет, если появятся надежные сигналы, что нормативы обязательной репатриации выручки для российских экспортеров будут пролонгированы.

По данным Мосбиржи на 9:48 мск 22 апреля, доллар стоит 93,3 рубля, евро — 99,9 рубля.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на эту неделю.