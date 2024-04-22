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Россиянам предрекли удешевление куриных яиц в 2024 году

Экономист Лобода: куриные яйца в России подешевеют на 3% в 2024 году

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Depositphotos

Куриные яйца в России подешевеют на 1-3% в 2024 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Потребительский ажиотаж прошлого года исчерпан. К цене в 100 рублей за десяток яиц в крупных городах уже привыкли. При увеличении производства яиц, роста импорта из дружественных стран, конкуренция сыграет свою положительную роль в снижении цены на яйца», — пояснил эксперт.

По его оценке, другие социально значимые продукты могут прибавить в цене. Лобода допустил, что в этом году красное мясо подорожает чуть больше, чем на уровень прогнозируемой годовой инфляции, то есть примерно на 5-7%. Экономист уточнил, что сыры, некоторые кисломолочные продукты могут прибавить в цене 5%, а более высокий рост цен на эти продукты сдерживает высокая конкуренция. По оценке эксперта, хлеб может подорожать еще на 3-4%, чуть меньше инфляции.

В следующем году Лобода ждет существенного снижения цен на социально значимые продукты, благодаря уменьшению воздействия проинфляционных факторов на российских производителей и продавцов в рознице.

По данным Минэкономразвития, с 9 по 15 апреля 2024 года инфляция в России замедлилась до 0,12% с 0,16% неделей ранее. При этом темпы роста цен в годовом выражении ускорились с 7,79 до 7,83%.

Ранее инфляцию в России оценили с помощью мармелада.

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