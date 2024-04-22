Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист оценил возможность появления на российских деньгах слов о Боге

Экономист Лобода исключил появление на российских деньгах слов о Боге

close
100%
Pixabay

Появление на российских деньгах слов о Боге по аналогии с надписью In God We Trust на всех американских банкнотах исключено. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Тут надо понимать, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Сегодня упоминать Бога всуе, да еще и на банкнотах — не самая лучшая идея. США были в 19 веке христианской страной. Это известный факт, что на отцов-основателей США сильно влияло европейское масонство. Отсюда и соответствующие символы на долларовых банкнотах — пирамида, глаз в треугольнике и другие», — отметил Лобода.

По его словам, в современной России что-то подобное люди просто не поймут.

Экономист предложил два других варианта видоизменения российских рублей.

Первый вариант — на несколько процентов обеспечить рубль биткоином, причем только тем, что добывается в Сибири близ ангарских гидроэлектростанций. Лобода пояснил, что вытекающая из Байкала река Ангара обеспечивает крупнейшие промышленные майнинговые ЦОДы чистейшей зеленой цифровой электроэнергией, и такой безупречный с точки зрения экологии процесс энергоемких блокчейн-вычислений может стать самым ценным в мире.

Второй вариант — написать на российских банкнотах «Мы любим МИР» или «МИР любит рубль». По словам эксперта, это хороший инструмент и для продвижения одноименной российской платежной системы, здесь и масса философских и человеческих посылов.

22 апреля 1864 года конгресс США принял закон, по которому на всех американских купюрах появляется надпись In God We Trust.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на эту неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами