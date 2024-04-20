На Украине рассказали о длительности отключения электроэнергии

Длительность отключений электроэнергии в Украине может составлять до 6 часов уже летом 2024 года. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает «Страна.ua».

«Отключения будут даже при умеренно-оптимистическом сценарии развития событий», — заявил он.

По его словам, по самому худшему сценарию доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки.

Он отметил, что Украина потеряла до 7 ГВт генерации, повреждены объекты распределения электроэнергии.

«Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений», — отметил Харченко.

До этого Харченко сообщал, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.