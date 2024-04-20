Средняя сумма снятия наличных в банкоматах в России крупно выросла

Средняя сумма снятия наличных в банкоматах России в первом квартале текущего года выросла почти на 30% в сравнении с тем же периодом 2023 года — до 40 943 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Так, в первом квартале 2023 года средний чек снятия наличных через банкоматы составлял 31 864 рубля. Средняя сумма пополнения счета через банкоматы с января по март текущего года составила 11 338 рублей, год назад она была выше — 11 670 рублей.

Аналитики отмечают, что традиционно растет доля внесения наличных, а не снятия средств из банкомата. 75% операций в первом квартале этого года пришлось именно на внесение средств.

До этого депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что мошенники могут использовать запись голоса для заключения договоров или подтверждения финансовых операций. Немкин заявил, что на сегодняшний день одной из основных целей мошенников являются не только данные граждан, но и запись голоса, содержащего ответ «да».

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